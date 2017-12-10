Вильярреал — Барселона — 0:2. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Вильярреал» — «Барселона» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Вильярреал - Барселона
|84'
|ГОЛ ! Гол из 29-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Грубо ошибся на своей половине Руис, отдав неточную передачу, после чего Месси вышел один на один с Асенхо и спокойно пробил мимо голкипера.
|71'
|ГОЛ ! Гол из 28-го сектора забил Луис Суарес (Барселона).Прошла стеночка Суареса и Алькасера, уругваец выскочил на свидание с Асенхо и, обыграв голкипера, пробил по пустым воротам.
|60'
|Даниэль Раба (Вильярреал) получает красную карточку за грубую игру против Вермалена! Подвел свою команду Раба.
Источник — Oll.tv
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