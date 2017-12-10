Вильярреал — Барселона — 0:2. Видеообзор матча

Дорогие друзья, за многие годы существования независимой Украины я впервые вижу справедливое суд...

Дорогие друзья, за многие годы существования независимой Украины я впервые вижу справедливое суд...

https://www.youtube.com/watch?v=7w_0vADOr2gВи ДО ТАКОГО ПРИВИКЛИ...ЛУПАШИТИ..БИКУВАТИ І ВАМ НІЧ...

Да, Палкин, Еще,ЗАПОМНИ- ДОСТОИНСТВУ НАС НЕ НАУЧИТ ТОТ, КТО НЕДОСТОЙНО САМ СЕБЯ ВЕДЕТ

Палкин! Когда судьи при нарушении правил игроками шахтера не обращали на это внимание или наоборо...

Тобто твої очі не бачили, як срна грав руками з Волинню і таким чином ви стали чемпіонами? Чи ти ...