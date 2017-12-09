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15-й тур
Реал Мадрид
5:0
Севилья
09.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид — Севилья — 5:0. Видеобзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Севилья»

  • 09.12.2017 20:21
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В поединке Примеры «Реал Мадрид» — «Севилья» разгромную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Севилья
42' ГОЛ ! После передачи от Бензема Ашраф Хакими (Реал Мадрид) под углом вышел один на один с Рико и из 28-го сектора точно пробил мимо голкипера.
38' ГОЛ ! Быстрая атака хозяев поля завершилась поперечной передачей в исполнении Васкеса и Тони Крооc (Реал Мадрид) из 38-го сектора в касание нанес точный удар.
31' ГОЛ ! с пенальти забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Рико был близок к сэйву, но мяч залетел в ворота.
23' ГОЛ ! Асенсио вывел Криштиану Роналду (Реал Мадрид) один на один с Рико и португалец из 29-го сектора точно пробил в ближний угол.
3' ГОЛ ! После навеса с углового Муриэль грубо ошибся, скинув мяч во вратарскую, и Начо Фернандес (Реал Мадрид) из 37-го сектора расстрелял ворота.
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Источник — Oll.tv

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