Реал Мадрид — Севилья — 5:0. Видеобзор матча

В поединке Примеры «Реал Мадрид» — «Севилья» разгромную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Севилья
|42'
|ГОЛ ! После передачи от Бензема Ашраф Хакими (Реал Мадрид) под углом вышел один на один с Рико и из 28-го сектора точно пробил мимо голкипера.
|38'
|ГОЛ ! Быстрая атака хозяев поля завершилась поперечной передачей в исполнении Васкеса и Тони Крооc (Реал Мадрид) из 38-го сектора в касание нанес точный удар.
|31'
|ГОЛ ! с пенальти забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Рико был близок к сэйву, но мяч залетел в ворота.
|23'
|ГОЛ ! Асенсио вывел Криштиану Роналду (Реал Мадрид) один на один с Рико и португалец из 29-го сектора точно пробил в ближний угол.
|3'
|ГОЛ ! После навеса с углового Муриэль грубо ошибся, скинув мяч во вратарскую, и Начо Фернандес (Реал Мадрид) из 37-го сектора расстрелял ворота.
Источник — Oll.tv
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