Жирона — Алавес — 2:3. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Жирона» — «Алавес» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Жирона - Алавес
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Ибаи Гомес (Алавес).
|87'
|ГОЛ ! с пенальти забил Ибаи Гомес (Алавес).
|72'
|ГОЛ ! Гол забил Ибаи Гомес (Алавес).
|62'
|ГОЛ ! Гол забил Хуанпе (Жирона).
|60'
|ГОЛ ! Гол забил Кристиан Стуани (Жирона).
Источник — Oll.tv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.