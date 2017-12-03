Эйбар — Эспаньол — 3:1. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Эйбар» — «Эспаньол» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Эйбар - Эспаньол
|79'
|ГОЛ ! Гол забил Серхи Энрич (Эйбар).
|69'
|ГОЛ ! с пенальти забил Хоан Хордан (Эйбар).
|38'
|ГОЛ ! Гол забил Иван Алехо (Эйбар).
|9'
|ГОЛ ! Гол забил Кике Гарсия (Эйбар).
Источник — Oll.tv
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