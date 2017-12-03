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14-й тур
Эйбар
3:1
Эспаньол
03.12.2017, FT

Эйбар — Эспаньол — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Эйбар» — «Эспаньол»

  • 03.12.2017 22:24
  • 57 просмотров
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Метки

В поединке Примеры «Эйбар» — «Эспаньол» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Эйбар - Эспаньол
79' ГОЛ ! Гол забил Серхи Энрич (Эйбар).
69' ГОЛ ! с пенальти забил Хоан Хордан (Эйбар).
38' ГОЛ ! Гол забил Иван Алехо (Эйбар).
9' ГОЛ ! Гол забил Кике Гарсия (Эйбар).
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Источник — Oll.tv

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