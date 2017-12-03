Эйбар — Эспаньол — 3:1. Видеообзор матча

Типа, Ворскла наиграла на победу, но не с таким крупным счетом (так я понял)

Приємно правда?

Раньше на сайте были нормальные споры,дискуссии...о потом появились тут люди кумиром которых явля...

Пукан побережи! Бо лопне зараз! Динамо і всіх динамівців з перемогою!А всім решту можу сказати ті...

каких

а при чем тогда Бавария

Просил 3:0, а они 5:1

=========правильно - дисквалификация стадиона в Мариуполе и понижение в классе из-за того, что о...