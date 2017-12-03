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14-й тур
Леганес
3:1
Вильярреал
03.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Леганес — Вильярреал — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Леганес» — «Вильярреал»

  • 03.12.2017 17:14
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В поединке Примеры «Леганес» — «Вильярреал» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Леганес - Вильярреал
90' ГОЛ ! Гол забил Габриэль (Леганес).
82' ГОЛ ! Гол забил Нерео Шампань (Леганес).
73' ГОЛ ! Гол забил Диего Рико (Леганес).
61' ГОЛ ! Гол забил Даниэль Раба (Вильярреал).
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Источник — Oll.tv

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