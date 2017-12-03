Леганес — Вильярреал — 3:1. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Леганес» — «Вильярреал» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Леганес - Вильярреал
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Габриэль (Леганес).
|82'
|ГОЛ ! Гол забил Нерео Шампань (Леганес).
|73'
|ГОЛ ! Гол забил Диего Рико (Леганес).
|61'
|ГОЛ ! Гол забил Даниэль Раба (Вильярреал).
Источник — Oll.tv
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