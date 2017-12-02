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14-й тур
Атлетико Мадрид
2:1
Реал Сосьедад
02.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико Мадрид — Реал Сосьедад — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Атлетико Мадрид» — «Реал Сосьедад»

  • 02.12.2017 20:08
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В поединке Примеры «Атлетико Мадрид» — «Реал Сосьедад» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Реал Сосьедад
88' ГОЛ ! Гол забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
64' ГОЛ ! Гол забил Филипе Луис (Атлетико Мадрид).
29' ГОЛ ! с пенальти забил Виллиан Жозе (Реал Сосьедад).
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Источник — Oll.tv

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