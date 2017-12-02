Атлетико Мадрид — Реал Сосьедад — 2:1. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Атлетико Мадрид» — «Реал Сосьедад» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Реал Сосьедад
|88'
|ГОЛ ! Гол забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
|64'
|ГОЛ ! Гол забил Филипе Луис (Атлетико Мадрид).
|29'
|ГОЛ ! с пенальти забил Виллиан Жозе (Реал Сосьедад).
Источник — Oll.tv
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