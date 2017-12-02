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14-й тур
Барселона
2:2
Сельта
02.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона — Сельта — 2:2 Видеоообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Барселона» — «Сельта»

  • 02.12.2017 19:15
  • 1049 просмотров
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В поединке Примеры «Барселона» — «Сельта» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Барселона - Сельта
70' ГОЛ ! Гол из 44-го сектора забил Максимилиано Гомес (Сельта), расстреляв пустые ворота!
62' ГООООООЛ ! Гол из 38-го сектора забил Луис Суарес (Барселона), отправив мяч в ворота после отличного паса от Альбы с левого фланга!
21' ГООООООЛ! Тут же сравнивает счет Лионель Месси ! Из 36-го сектора забил аргентинец, отправив мяч мимо вратаря.
18' ГООООООООЛ ! "Сельта" открывает счет в нашем поединке! Гол из 28-го сектора забил Яго Аспас (Сельта), добив мяч в пустые ворота, после сумасшедшего сейва тер Штегена мгновением ранее! 0:1!
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Источник — Oll.tv

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