Барселона — Сельта — 2:2 Видеоообзор матча

В поединке Примеры «Барселона» — «Сельта» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Барселона - Сельта
|70'
|ГОЛ ! Гол из 44-го сектора забил Максимилиано Гомес (Сельта), расстреляв пустые ворота!
|62'
|ГООООООЛ ! Гол из 38-го сектора забил Луис Суарес (Барселона), отправив мяч в ворота после отличного паса от Альбы с левого фланга!
|21'
|ГООООООЛ! Тут же сравнивает счет Лионель Месси ! Из 36-го сектора забил аргентинец, отправив мяч мимо вратаря.
|18'
|ГООООООООЛ ! "Сельта" открывает счет в нашем поединке! Гол из 28-го сектора забил Яго Аспас (Сельта), добив мяч в пустые ворота, после сумасшедшего сейва тер Штегена мгновением ранее! 0:1!
Источник — Oll.tv
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