Реал Мадрид — Эспаньол — 2:0. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Валенсия» — «Атлетик» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Эспаньол
|72'
|ГОЛ ! Гол из 44-го сектора забил Иско (Реал Мадрид). После неудачной передачи Гранеро в центре поля хозяева провели контратаку, которую ударос линии штрафной в нижний угол завершил Иско.
|28'
|ГОЛ ! Гол из 38-го сектора забил Иско (Реал Мадрид). После отличной передачи Роналду выходит на свидание с голкипером Иско и бьет в дальний угол!
Источник — Oll.tv
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