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7-й тур
Реал Мадрид
2:0
Эспаньол
01.10.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид — Эспаньол — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Эспаньол»

  • 02.10.2017 07:38
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В поединке Примеры «Валенсия» — «Атлетик» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Эспаньол
72' ГОЛ ! Гол из 44-го сектора забил Иско (Реал Мадрид). После неудачной передачи Гранеро в центре поля хозяева провели контратаку, которую ударос линии штрафной в нижний угол завершил Иско.
28' ГОЛ ! Гол из 38-го сектора забил Иско (Реал Мадрид). После отличной передачи Роналду выходит на свидание с голкипером Иско и бьет в дальний угол!
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Источник — Oll.tv

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