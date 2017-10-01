Валенсия — Атлетик — 3:2. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Валенсия» — «Атлетик» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Валенсия - Атлетик
|76'
|ГОЛ ! Гол забил Рауль Гарсия (Атлетик).
|66'
|ГОЛ ! Гол забил Родриго Морено (Валенсия).
|59'
|ГОЛ ! Гол забил Аритц Адуриц (Атлетик).
|34'
|ГОЛ ! с пенальти забил Даниэль Парехо (Валенсия).
|28'
|ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
Источник — Oll.tv
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