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7-й тур
Барселона
3:0
Лас Пальмас
01.10.2017, FT

Барселона — Лас Пальмас — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Барселона» — «Лас Пальмас»

  • 01.10.2017 19:42
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В поединке Примеры «Барселона» — «Лас Пальмас» крупную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Барселона - Лас Пальмас
77' ГОЛ из 28-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Фирменная многоходовка Барселоны, Луис Суарес отдал проникающий пас в штрафную - Месси, оказавшись тет-а-тет с голкипером, в касание точно пробил низом!
71' ГОЛ из 28-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). На грани офсайда принял пас в штрафной от Дениса Суареса, обыграл вратаря - и с двух метров закатил мяч в пустые ворота!
49' ГОЛ из 28-го сектора забил Серхио Бускетс (Барселона). После навеса с угла поля головой пробил мимо вратаря с линии вратарской!
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Источник — Oll.tv

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