Барселона — Лас Пальмас — 3:0. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Барселона» — «Лас Пальмас» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Барселона - Лас Пальмас
|77'
|ГОЛ из 28-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Фирменная многоходовка Барселоны, Луис Суарес отдал проникающий пас в штрафную - Месси, оказавшись тет-а-тет с голкипером, в касание точно пробил низом!
|71'
|ГОЛ из 28-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). На грани офсайда принял пас в штрафной от Дениса Суареса, обыграл вратаря - и с двух метров закатил мяч в пустые ворота!
|49'
|ГОЛ из 28-го сектора забил Серхио Бускетс (Барселона). После навеса с угла поля головой пробил мимо вратаря с линии вратарской!
Источник — Oll.tv
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