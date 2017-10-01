Реал Сосьедад — Реал Бетис — 4:4. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал Бетис» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Реал Бетис
|86'
|ГОЛ ! Гол забил Диего Хавьер Льоренте (Реал Сосьедад).
|84'
|ГОЛ ! Гол забил Серхио Леон (Реал Бетис).
|57'
|ГОЛ ! Гол забил Хавьер Прието (Реал Сосьедад).
|47'
|ГОЛ ! Гол забил Хоакин (Реал Бетис).
|29'
|ГОЛ ! Гол забил Зухаир Феддаль (Реал Бетис).
|26'
|ГОЛ ! Гол забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
|14'
|ГОЛ ! Гол забил Виллиан Жозе (Реал Сосьедад).
|6'
|ГОЛ ! Гол забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Реал Бетис).
Источник — Oll.tv
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