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7-й тур
Реал Сосьедад
4:4
Реал Бетис
01.10.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Сосьедад — Реал Бетис — 4:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Реал Бетис»

  • 01.10.2017 16:11
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В поединке Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал Бетис» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Реал Бетис
86' ГОЛ ! Гол забил Диего Хавьер Льоренте (Реал Сосьедад).
84' ГОЛ ! Гол забил Серхио Леон (Реал Бетис).
57' ГОЛ ! Гол забил Хавьер Прието (Реал Сосьедад).
47' ГОЛ ! Гол забил Хоакин (Реал Бетис).
29' ГОЛ ! Гол забил Зухаир Феддаль (Реал Бетис).
26' ГОЛ ! Гол забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
14' ГОЛ ! Гол забил Виллиан Жозе (Реал Сосьедад).
6' ГОЛ ! Гол забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Реал Бетис).
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Источник — Oll.tv

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