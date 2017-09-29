Сельта — Жирона — 3:3. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Сельта» — «Жирона» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Сельта - Жирона
|86'
|ГОЛ ! Гол забил Хуанпе (Жирона).
|76'
|ГОЛ ! Гол забил Даниэль Васс (Сельта).
|16'
|ГОЛ ! Гол забил Максимилиано Гомес (Сельта).
|14'
|ГОЛ ! Гол забил Кристиан Стуани (Жирона).
|10'
|ГОЛ ! Гол забил Порту (Жирона).
|8'
|ГОЛ ! Гол забил Пионе Систо (Сельта).
Источник — Oll.tv
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