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7-й тур
Сельта
3:3
Жирона
29.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сельта — Жирона — 3:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Сельта» — «Жирона»

  • 30.09.2017 08:12
  • 61 просмотров
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В поединке Примеры «Сельта» — «Жирона» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Сельта - Жирона
86' ГОЛ ! Гол забил Хуанпе (Жирона).
76' ГОЛ ! Гол забил Даниэль Васс (Сельта).
16' ГОЛ ! Гол забил Максимилиано Гомес (Сельта).
14' ГОЛ ! Гол забил Кристиан Стуани (Жирона).
10' ГОЛ ! Гол забил Порту (Жирона).
8' ГОЛ ! Гол забил Пионе Систо (Сельта).
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Источник — Oll.tv

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