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6-й тур
Реал Бетис
4:0
Леванте
25.09.2017, FT

Реал Бетис — Леванте — 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Бетис» — «Леванте»

  • 26.09.2017 07:50
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В поединке Примеры «Реал Бетис» — «Леванте» разгромную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Реал Бетис - Леванте
90' ГОЛ ! Гол забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Реал Бетис).
65' ГОЛ ! Гол забил Серхио Леон (Реал Бетис).
55' ГОЛ ! Гол забил Фабиан Руис (Реал Бетис).
47' ГОЛ ! Гол забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Реал Бетис).
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Источник — Oll.tv

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