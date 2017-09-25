Реал Бетис — Леванте — 4:0. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Реал Бетис» — «Леванте» разгромную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Реал Бетис - Леванте
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Реал Бетис).
|65'
|ГОЛ ! Гол забил Серхио Леон (Реал Бетис).
|55'
|ГОЛ ! Гол забил Фабиан Руис (Реал Бетис).
|47'
|ГОЛ ! Гол забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Реал Бетис).
Источник — Oll.tv
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