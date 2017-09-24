Реал Сосьедад — Валенсия — 2:3. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Реал Сосьедад» — «Валенсия» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Валенсия
|85'
|ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
|59'
|ГОЛ ! Гол забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
|55'
|ГОЛ ! Гол забил Начо Видаль (Валенсия).
|33'
|ГОЛ ! Гол забил Ариц Элустондо (Реал Сосьедад).
|27'
|ГОЛ ! Гол забил Родриго Морено (Валенсия).
Источник — Oll.tv
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