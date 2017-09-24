Эйбар — Сельта — 0:4. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Эйбар» — «Сельта» крупную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Эйбар - Сельта
|72'
|ГОЛ ! Гол забил Даниэль Васс (Сельта).
|39'
|ГОЛ ! Гол забил Педро-Пабло Эрнандес (Сельта).
|22'
|ГОЛ ! Гол забил Серхи Гомес (Сельта).
|17'
|ГОЛ ! Гол забил Густаво-Даниэль Кабрал (Сельта).
Источник — Oll.tv
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