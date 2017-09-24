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6-й тур
Эйбар
0:4
Сельта
24.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Эйбар — Сельта — 0:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Эйбар» — «Сельта»

  • 24.09.2017 22:56
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В поединке Примеры «Эйбар» — «Сельта» крупную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Эйбар - Сельта
72' ГОЛ ! Гол забил Даниэль Васс (Сельта).
39' ГОЛ ! Гол забил Педро-Пабло Эрнандес (Сельта).
22' ГОЛ ! Гол забил Серхи Гомес (Сельта).
17' ГОЛ ! Гол забил Густаво-Даниэль Кабрал (Сельта).
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Источник — Oll.tv

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