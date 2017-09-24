Хетафе — Вильярреал — 4:0. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Хетафе» — «Вильярреал» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Хетафе - Вильярреал
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Анхель Родригес (Хетафе).
|67'
|ГОЛ ! Гол забил Маркель Бергара (Хетафе).
|64'
|ГОЛ ! Гол забил Хорхе Молина (Хетафе).
|54'
|ГОЛ ! Гол забил Анхель Родригес (Хетафе).
Источник — Oll.tv
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