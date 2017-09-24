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6-й тур
Хетафе
4:0
Вильярреал
24.09.2017, FT

Хетафе — Вильярреал — 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Хетафе» — «Вильярреал»

  • 24.09.2017 20:26
  • 32 просмотров
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В поединке Примеры «Хетафе» — «Вильярреал» крупную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Хетафе - Вильярреал
90' ГОЛ ! Гол забил Анхель Родригес (Хетафе).
67' ГОЛ ! Гол забил Маркель Бергара (Хетафе).
64' ГОЛ ! Гол забил Хорхе Молина (Хетафе).
54' ГОЛ ! Гол забил Анхель Родригес (Хетафе).
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Источник — Oll.tv

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