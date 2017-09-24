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6-й тур
Эспаньол
4:1
Депортиво
24.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Эспаньол — Депортиво — 4:1. Видеобзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Эспаньол» — «Депортиво»

  • 24.09.2017 17:08
  • 52 просмотров
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В поединке Примеры «Эспаньол» — «Депортиво» крупную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Эспаньол - Депортиво
90' ГОЛ ! Гол забил Херард Морено (Эспаньол).
73' ГОЛ ! с пенальти забил Херард Морено (Эспаньол).
54' ГОЛ ! Гол забил Сельсо Борхес (Депортиво).
23' ГОЛ ! Гол забил Алехандро Аррибас (Депортиво).
6' ГОЛ ! Гол забил Лео Баптистао (Эспаньол).
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Источник — Oll.tv

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