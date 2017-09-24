Эспаньол — Депортиво — 4:1. Видеобзор матча

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Ухань. Цуренко стартовала с победы над Суарес Наварро 17:36 — Андрій Оліярник Ну ну щоб їй той віддих боком не виліз,її уже всі в рейтингу потрохи доганяють

Мариуполь - Александрия 17:35 — kina_ne_bydet Стоило только тренера сменить) 17:31 — Fredee Ну а здесь вне игры нет.Точно нет. ))Ах Грисьо..... 17:15 — Fredee Два гола - не гол?)))Ждем-с третий "негол".

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Павел Недвед решил возобновить карьеру в 45 лет 17:31 — Brian10 Ну Блохин нашей сборной не помешал бы в качестве игрока.