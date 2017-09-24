Эспаньол — Депортиво — 4:1. Видеобзор матча

В поединке Примеры «Эспаньол» — «Депортиво» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Эспаньол - Депортиво
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Херард Морено (Эспаньол).
|73'
|ГОЛ ! с пенальти забил Херард Морено (Эспаньол).
|54'
|ГОЛ ! Гол забил Сельсо Борхес (Депортиво).
|23'
|ГОЛ ! Гол забил Алехандро Аррибас (Депортиво).
|6'
|ГОЛ ! Гол забил Лео Баптистао (Эспаньол).
Источник — Oll.tv
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