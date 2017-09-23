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6-й тур
Жирона
0:3
Барселона
23.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Жирона — Барселона — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Жирона» — «Барселона»

  • 24.09.2017 09:23
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В поединке Примеры «Жирона» — «Барселона» крупную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Жирона - Барселона
69' ГООООЛ ! Луис Суарес (Барселона) наконец избежал оффсайда, вышел один на один с голкипером и из 47-го сектора отправил мяч в ворота.
48' ГООООЛ ! Алейкс Видаль (Барселона) справа ворвался в штрафную Жироны и от лицевой из 19-го сектора эффектно пяткой сделал прострел - Суарес пропустил мяч и кожаный снаряд от рук Горки Ираисоса (Жирона) из 28-го сектора закатился в ворота хозяев поля. Еще один автогол имеем!
17' ГООООЛ ! После длинной передачи с углового Альба нанес удар с лёта с линии штрафной - мяч попал в ногу Адай Бенитесу (Жирона) в 35-м секторе и залетел в угол ворот Жироны.
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Источник — Oll.tv

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