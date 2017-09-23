Жирона — Барселона — 0:3. Видеообзор матча

Печалька полная. А Марика на хвосте. Две чаечки неразлучные!

До тут говорити обісрались проти Вереса і не діло вболівальникам а в ігри ДК,ШД вони не годні заб...

Деточка, вытри сопли, и посмотри в зеркало, там клоуна увидишь. Мне ваши калометания до одного ме...

О-пошли минусовать кротосвиньи-или это ушибленный ВОДО со своих акков старается?

Ага-ну сьезди в британию пригласи Ферги а то может заскучал там на пенсии