Малага — Атлетик — 3:3. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Малага» — «Атлетик» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Малага - Атлетик
|84'
|ГОЛ ! Гол забил Диего Ролан (Малага).
|81'
|ГОЛ ! Гол забил Поль Байссе (Малага).
|70'
|ГОЛ ! Гол забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
|51'
|ГОЛ ! Гол забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
|35'
|ГОЛ ! Гол забил Диего Ролан (Малага).
|5'
|ГОЛ ! с пенальти забил Аритц Адуриц (Атлетик).
Источник — Oll.tv
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