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6-й тур
Малага
3:3
Атлетик
23.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Малага — Атлетик — 3:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Малага» — «Атлетик»

  • 24.09.2017 09:19
  • 52 просмотров
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В поединке Примеры «Малага» — «Атлетик» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Малага - Атлетик
84' ГОЛ ! Гол забил Диего Ролан (Малага).
81' ГОЛ ! Гол забил Поль Байссе (Малага).
70' ГОЛ ! Гол забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
51' ГОЛ ! Гол забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
35' ГОЛ ! Гол забил Диего Ролан (Малага).
5' ГОЛ ! с пенальти забил Аритц Адуриц (Атлетик).
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Источник — Oll.tv

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