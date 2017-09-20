Атлетик — Атлетико Мадрид — 1:2. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Атлетик» — «Атлетико Мадрид» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Атлетик - Атлетико Мадрид
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Рауль Гарсия (Атлетик).
|73'
|ГОЛ ! Гол забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
|55'
|ГОЛ ! Гол забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
Источник — Oll.tv
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