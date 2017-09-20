Атлетик — Атлетико Мадрид — 1:2. Видеообзор матча

Андрюха, просто огонь...как заиграл. Представляю, как в Украине его всё давило: общественность, С...

Если будет так играть стабильно, Ройсу надо искать команду. Очень хорош первые матчи

уже и АДблок отключил, почему черный экран Малевича????

Ты повторяешься!!!! Заладил одно и тоже... Тебе аргументы приводят, что радость за украинца... У ...

Чигринский зи Львова. В Запорожье он проездом был ,