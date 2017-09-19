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5-й тур
Барселона
6:1
Эйбар
19.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона — Эйбар — 6:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Барселона» — «Эйбар»

  • 20.09.2017 01:37
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В поединке Примеры «Барселона» — «Эйбар»» разгромную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Барселона - Эйбар
88' ГОЛ из 28-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Контратака, обыгрыш с Видалем - и элегантный "тычок" с линии вратарской в дальний угол!
62' ГОЛ из 28-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Контратака хозяев, Паулиньо вывел Месси в штрафную. Тот с двумя защитниками на плечах сумел протолкнуть мяч в дальний угол!
59' ГОЛ из 38-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Получил пас, прошел вперед - и с ходу нанес обводящий удар в ближний угол!
58' ГОЛ из 45-го сектора забил Серхи Энрич (Эйбар). Подача слева, небольшой рикошет - и Энрич с линии вратарской поразил ворота!
53' ГОЛ из 37-го сектора забил Денис Суарес (Барселона). Он не остановился и в касание добил мяч после сэйва кипера!
38' ГОЛ из 45-го сектора забил Хосе Паулиньо (Барселона). После навеса с угла поля выпрыгнул выше всех и отличным ударом головой расстрелял ворота!
21' ГОЛ с пенальти забил Лионель Месси (Барселона). Без разбега пробил практически в левую от себя девятку - вратарь угадал, но не дотянулся!
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Источник — Oll.tv

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