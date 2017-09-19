Барселона — Эйбар — 6:1. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Барселона» — «Эйбар»» разгромную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Барселона - Эйбар
|88'
|ГОЛ из 28-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Контратака, обыгрыш с Видалем - и элегантный "тычок" с линии вратарской в дальний угол!
|62'
|ГОЛ из 28-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Контратака хозяев, Паулиньо вывел Месси в штрафную. Тот с двумя защитниками на плечах сумел протолкнуть мяч в дальний угол!
|59'
|ГОЛ из 38-го сектора забил Лионель Месси (Барселона). Получил пас, прошел вперед - и с ходу нанес обводящий удар в ближний угол!
|58'
|ГОЛ из 45-го сектора забил Серхи Энрич (Эйбар). Подача слева, небольшой рикошет - и Энрич с линии вратарской поразил ворота!
|53'
|ГОЛ из 37-го сектора забил Денис Суарес (Барселона). Он не остановился и в касание добил мяч после сэйва кипера!
|38'
|ГОЛ из 45-го сектора забил Хосе Паулиньо (Барселона). После навеса с угла поля выпрыгнул выше всех и отличным ударом головой расстрелял ворота!
|21'
|ГОЛ с пенальти забил Лионель Месси (Барселона). Без разбега пробил практически в левую от себя девятку - вратарь угадал, но не дотянулся!
Источник — Oll.tv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.