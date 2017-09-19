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5-й тур
Валенсия
5:0
Малага
19.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия — Малага — 5:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Валенсия» — «Малага»

  • 20.09.2017 01:34
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В поединке Примеры «Валенсия» — «Малага» разгромную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Валенсия - Малага
87' ГОЛ ! Гол забил Родриго Морено (Валенсия).
63' ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
60' ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
55' ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
17' ГОЛ ! Гол забил Сантьяго Мина (Валенсия).
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Источник — Oll.tv

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