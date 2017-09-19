Валенсия — Малага — 5:0. Видеообзор матча

І чого це раптом поза межею? Це нормальний розвиток ситуації, просто Себ не міг бачити й знати, щ...

а где Рональда где?ахах у болелы реала пригорело "Месси полтора года без хет-трика" ...

Месси уже миллион раз говорил, что его не интересуют индивидуальные награды.

Деулофеу такой мрак, даже не игрок запаса.