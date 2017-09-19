Валенсия — Малага — 5:0. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Валенсия» — «Малага» разгромную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Валенсия - Малага
|87'
|ГОЛ ! Гол забил Родриго Морено (Валенсия).
|63'
|ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
|60'
|ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
|55'
|ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
|17'
|ГОЛ ! Гол забил Сантьяго Мина (Валенсия).
Источник — Oll.tv
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