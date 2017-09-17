Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
4-й тур
Реал Сосьедад
1:3
Реал Мадрид
17.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Сосьедад — Реал Мадрид — 1:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»

  • 18.09.2017 00:26
  • 177 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид
61' ГООООЛ ! После длинной передачи со своей половины поля от Иско Гарет Бэйл (Реал Мадрид) выиграл скоростной забег у Кевина Родригеса и из 28-го сектора подсек мяч над вышедшим голкипером.
36' ГООООЛ ! Гол из 45-го сектора в свои ворота забил Кевин Родригес (Реал Сосьедад). Майораль в правом углу штрафной расшатал оппонента и сделал прострел, а Родригес в падении срезал мяч в угол.
29' ГООООЛ ! После навеса с правого фланга Кевин Родригес (Реал Сосьедад) из 47-го сектора мощно пробил с лёта - мяч юркнул под Навасом и закатился в ворота.
19' ГООООЛ ! После передачи с правого фланга Рамос принял мяч в штрафной спиной к воротам, но Серхио завалил защитник. Подбежавший Борха Майораль (Реал Мадрид) из 36-го сектора отправил мяч в ворота.
Последние видеообзоры матчей
Реал Сосьедад — Реал Мадрид — 1:3. Видеообзор матча Реал Сосьедад — Реал Мадрид — 1:3. Видеообзор матча
Черноморец — Шахтер — 0:0. Видеообзор матча Черноморец — Шахтер — 0:0. Видеообзор матча
Олимпик — Динамо Киев — 1:2. Видеообзор матча Олимпик — Динамо Киев — 1:2. Видеообзор матча
Заря — Карпаты — 0:0. Видеообзор матча Заря — Карпаты — 0:0. Видеообзор матча
Челси — Арсенал — 0:0. Видеообзор матча Челси — Арсенал — 0:0. Видеообзор матча
ВИДЕО ДНЯ. Фантастический гол Буяльского после прохода в стиле Месси ВИДЕО ДНЯ. Фантастический гол Буяльского после прохода в стиле Месси
Хетафе — Барселона — 1:2. Видеообзор матча Хетафе — Барселона — 1:2. Видеообзор матча
Мариуполь — Зирка — 1:0. Видеообзор матча Мариуполь — Зирка — 1:0. Видеообзор матча
Александрия — Сталь — 4:1. Видеообзор матча Александрия — Сталь — 4:1. Видеообзор матча
Украина — Хорватия — 1:1. Видеообзор матча Украина — Хорватия — 1:1. Видеообзор матча
Заря — Эстерсунд — 0:2. Видеообзор матча Заря — Эстерсунд — 0:2. Видеообзор матча
Динамо Киев — Скендербеу — 3:1. Видеообзор матча Динамо Киев — Скендербеу — 3:1. Видеообзор матча

Источник — Oll.tv

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72