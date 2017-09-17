Реал Сосьедад — Реал Мадрид — 1:3. Видеообзор матча

В поединке Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид
|61'
|ГООООЛ ! После длинной передачи со своей половины поля от Иско Гарет Бэйл (Реал Мадрид) выиграл скоростной забег у Кевина Родригеса и из 28-го сектора подсек мяч над вышедшим голкипером.
|36'
|ГООООЛ ! Гол из 45-го сектора в свои ворота забил Кевин Родригес (Реал Сосьедад). Майораль в правом углу штрафной расшатал оппонента и сделал прострел, а Родригес в падении срезал мяч в угол.
|29'
|ГООООЛ ! После навеса с правого фланга Кевин Родригес (Реал Сосьедад) из 47-го сектора мощно пробил с лёта - мяч юркнул под Навасом и закатился в ворота.
|19'
|ГООООЛ ! После передачи с правого фланга Рамос принял мяч в штрафной спиной к воротам, но Серхио завалил защитник. Подбежавший Борха Майораль (Реал Мадрид) из 36-го сектора отправил мяч в ворота.
Источник — Oll.tv
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