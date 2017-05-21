В поединке 38-го тура Примеры «Малага» — «Реал Мадрид» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Малага - Реал Мадрид
|56'
|ГОЛ ! Гол из 35-го сектора забил Карим Бензема (Реал Мадрид). После подачи угловго Рамос слету пробил из центра штрафной, Камени отбил мяч перед собой, после чего Бензема добил мяч в сетку.
|3'
|ГОЛ ! Гол из 29-го сектора забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Иско отличной проникающей передачей вывел Роналду на свидание с голкипером, после чего португалец уверенно обыграл голкипера и пробил по пустым воротам.
Источник — Oll.tv
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