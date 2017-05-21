....шел 2017-й... живодерские опыты Суркиса над Динамо продолжались...

Судя по всему - Бердыева как раз хотели взять. Рианчо под него приходил. Но в связи с событиями.....

Это ДК надо обанкротить и начать со 2 лиги. Всю управленческую вертикаль на улицу.

в них "лічний нєпріязнь" ще з часів металіста

казали що один з самих думаючих гравців в команді ВВЛ був, та й тренер виглядає що хороший