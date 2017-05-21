В поединке 38-го тура Примеры «Барселона» — «Эйбар» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Барселона - Эйбар
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Лионель Месси (Барселона).
|75'
|ГОЛ ! с пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
|73'
|ГОЛ ! Гол забил Луис Суарес (Барселона).
|63'
|ГОЛ ! Гол забил Давид Хунка (undefined).
|61'
|ГОЛ ! Гол забил Такаши Инуи (Эйбар).
|7'
|ГОЛ ! Гол забил Такаши Инуи (Эйбар).
Источник — Oll.tv
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