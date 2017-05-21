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38-й тур
Барселона
4:2
Эйбар
21.05.2017, FT

Барселона — Эйбар — 4:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Барселона» — «Эйбар»

  • 22.05.2017 11:05
  • 334 просмотров
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В поединке 38-го тура Примеры «Барселона» — «Эйбар» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Барселона - Эйбар
90' ГОЛ ! Гол забил Лионель Месси (Барселона).
75' ГОЛ ! с пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
73' ГОЛ ! Гол забил Луис Суарес (Барселона).
63' ГОЛ ! Гол забил Давид Хунка (undefined).
61' ГОЛ ! Гол забил Такаши Инуи (Эйбар).
7' ГОЛ ! Гол забил Такаши Инуи (Эйбар).
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Источник — Oll.tv

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