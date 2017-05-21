В поединке 38-го тура Примеры «Валенсия» — «Вильярреал» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Валенсия - Вильярреал
|88'
|ГОЛ ! Гол забил Никола Сансоне (Вильярреал).
|59'
|ГОЛ ! Гол забил Ману Тригерос (Вильярреал).
|54'
|ГОЛ ! Гол забил Нани (Валенсия).
|2'
|ГОЛ ! Гол забил Роберто Сольдадо (Вильярреал).
Источник — Oll.tv
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