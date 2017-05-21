Атлетико Мадрид

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Реал становится чемпионом Испании 11:08 — Vladislav Budyachenko а как вы это поняли? 11:03 — alegofich Тепер Шахта стартує з першої корзини в Лізі Чемпіонів

Заря демонстрирует характер и в Киеве обыгрывает Динамо 11:08 — jekavayp Почему хамство?Люди которые мнят свою команду с нимбом над головой вызывают улыбку 11:06 — jekavayp WADO, а объясни мне , по какому принципу ты выбираешь, с какого ника писать?И ты идейный кротогл...

Барселона поздравила Реал с чемпионством 11:03 — football877 Так же точно поздравили как и Шахтер поздравлял Динамо два прошлых сезона 10:57 — EGOisME Динамо привітало...таким самим чином, як Бернард вітається зі своїми "друзями"...коротк... 10:51 — Володимир Ляшенко А Динамо як, Шахтар з чемпіонством привітало? Чи духу не вистачило?

Элина Свитолина стала победительницей Internazionali BNL d’Italia! 10:54 — amatorfifa Вітаю всіх нас з перемогою. Якби Халеп ногу трохи не підвернула , то булоб тяжко.