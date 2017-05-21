В поединке 38-го тура Примеры «Атлетико Мадрид» — «Атлетик» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Атлетик
|89'
|ГОЛ ! Гол забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
|71'
|ГОЛ ! Гол забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
|11'
|ГОЛ ! Гол забил Фернандо Торрес (Атлетико Мадрид).
|7'
|ГОЛ ! Гол забил Фернандо Торрес (Атлетико Мадрид).
Источник — Oll.tv
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