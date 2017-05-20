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38-й тур
Севилья
5:0
Осасуна
20.05.2017, FT

Севилья — Осасуна — 5:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Севилья» — «Осасуна»

  • 21.05.2017 09:19
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В поединке 38-го тура Примеры «Севилья» — «Осасуна» крупную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Севилья - Осасуна
80' ГОЛ ! Гол забил Виктор Витоло (Севилья).
61' ГОЛ ! Гол забил Франко Васкес (Севилья).
36' ГОЛ ! Гол забил Штефан Йоветич (Севилья).
20' ГОЛ ! Гол забил Франко Васкес (Севилья).
10' ГОЛ ! Гол забил Виктор Витоло (Севилья).
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Источник — Oll.tv

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