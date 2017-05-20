В поединке 38-го тура Примеры «Севилья» — «Осасуна» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Севилья - Осасуна
|80'
|ГОЛ ! Гол забил Виктор Витоло (Севилья).
|61'
|ГОЛ ! Гол забил Франко Васкес (Севилья).
|36'
|ГОЛ ! Гол забил Штефан Йоветич (Севилья).
|20'
|ГОЛ ! Гол забил Франко Васкес (Севилья).
|10'
|ГОЛ ! Гол забил Виктор Витоло (Севилья).
Источник — Oll.tv
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