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ЧМ-2017. Россия проиграла Канаде в полуфинале 08:44 — wwowa А я думаю шо за пожари на росии палають)))

Жест Бернарда рассмотрит Комитет этики и честной игры 08:16 — reignofshakhtar Вболівати за непотріб агітуєш тільки ти, ми і так не вболіваєм за тих, кто не може втримати у рук...