В поединке 38-го тура Примеры «Депортиво» — «Лас Пальмас» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Депортиво - Лас Пальмас
|40'
|ГОЛ ! Гол забил Карлес Хиль (Депортиво).
|28'
|ГОЛ ! Гол забил Флорин Андоне (Депортиво).
|5'
|ГОЛ ! Гол забил Флорин Андоне (Депортиво).
Источник — Oll.tv
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