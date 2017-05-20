В поединке 38-го тура Примеры «Спортинг» — «Реал Бетис» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Спортинг - Реал Бетис
|80'
|ГОЛ ! Гол забил Кармона (Спортинг).
|59'
|ГОЛ ! Гол забил Рубен Кастро (Реал Бетис).
|22'
|ГОЛ ! Гол забил Рубен Кастро (Реал Бетис).
|7'
|ГОЛ ! Гол забил Дуглас дос Сантос (Спортинг).
Источник — Oll.tv
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