В поединке 21-го тура Примеры «Сельта» — «Реал Мадрид» крупную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Сельта - Реал Мадрид
|88'
|ГОЛ из 35-го сектора забил Тони Крооc (Реал Мадрид). После паса слева в касание пробил под штангу!
|70'
|ГОЛ из 35-го сектора забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|69'
|ГОЛ из 44-го сектора забил Джон Гвидетти (Сельта).
|62'
|Яго Аспас (Сельта) получает красную карточку. За симуляцию в СВОЕЙ ШТРАФНОЙ!
|48'
|ГОЛ ! Гол из 35-го сектора забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Иско выдал классный пас на ход, Роналду ускорился и в касание пробил мимо вратаря!
|10'
|ГОЛ из 30-го сектора забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Получил пас слева, оценил ситуацию - и пробил из полукружия штрафной впритирку с ближней штангой!
Источник — Oll.tv
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