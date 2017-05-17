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21-й тур
Сельта
1:4
Реал Мадрид
17.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сельта — Реал Мадрид — 1:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Сельта» — «Реал Мадрид»

  • 18.05.2017 12:31
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В поединке 21-го тура Примеры «Сельта» — «Реал Мадрид» крупную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Сельта - Реал Мадрид
88' ГОЛ из 35-го сектора забил Тони Крооc (Реал Мадрид). После паса слева в касание пробил под штангу!
70' ГОЛ из 35-го сектора забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
69' ГОЛ из 44-го сектора забил Джон Гвидетти (Сельта).
62' Яго Аспас (Сельта) получает красную карточку. За симуляцию в СВОЕЙ ШТРАФНОЙ!
48' ГОЛ ! Гол из 35-го сектора забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Иско выдал классный пас на ход, Роналду ускорился и в касание пробил мимо вратаря!
10' ГОЛ из 30-го сектора забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид). Получил пас слева, оценил ситуацию - и пробил из полукружия штрафной впритирку с ближней штангой!
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Источник — Oll.tv

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