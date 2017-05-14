В поединке 37-го тура Примеры «Лас Пальмас» — «Барселона» крупную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Лас Пальмас - Барселона
|71'
|ГОЛ из 36-го сектора забил Неймар (Барселона). Альба принял мач на левом фланге и отдал пас на ход. Неймар ускорился и в касание пробил с линии вратарской в дальний угол!
|67'
|ГОЛ из 36-го сектора забил Неймар (Барселона). Ракитич навесил справа, Суарес не допрыгнул до мяча, но Неймар с угла вратарской головой пробил под дальнюю штангу!
|63'
|ГОЛ из 28-го сектора забил Педро Бигас (Лас Пальмас). Хозяевам удалась контратака, Момо прострелил справа - и Бигас в касание пробил под левую от себя штангу!
|27'
|ГОЛ из 38-го сектора забил Луис Суарес (Барселона). Неймар отблагодарил: выдал заброс от центральной линии в штрафную, Суарес ускорился и в касание перебросил выскочившего из ворот Хави Вараса!
|25'
|ГОЛ из 28-го сектора забил Неймар (Барселона). Суарес и Неймар убежали против троих защитников, Луис Суарес мог бить сам, но выкатил пас направо - Неймар с линии вратарской в касание поразил пустые ворота.
Источник — Oll.tv
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