71' ГОЛ из 36-го сектора забил Неймар (Барселона). Альба принял мач на левом фланге и отдал пас на ход. Неймар ускорился и в касание пробил с линии вратарской в дальний угол!

67' ГОЛ из 36-го сектора забил Неймар (Барселона). Ракитич навесил справа, Суарес не допрыгнул до мяча, но Неймар с угла вратарской головой пробил под дальнюю штангу!

63' ГОЛ из 28-го сектора забил Педро Бигас (Лас Пальмас). Хозяевам удалась контратака, Момо прострелил справа - и Бигас в касание пробил под левую от себя штангу!

27' ГОЛ из 38-го сектора забил Луис Суарес (Барселона). Неймар отблагодарил: выдал заброс от центральной линии в штрафную, Суарес ускорился и в касание перебросил выскочившего из ворот Хави Вараса!