В поединке 37-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Севилья» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Севилья
|84'
|ГОЛ ! Гол забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
|78'
|ГОЛ ! Гол забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид).
|49'
|ГОЛ ! Гол забил Штефан Йоветич (Севилья).
|23'
|ГОЛ ! После удара Хамеса Рико в падении отбил мяч, но Криштиану Роналду (Реал Мадрид) из 45-го сектора точно пробил по пустым воротам.
|10'
|ГОЛ ! Асенсио заработал штрафной в 43-м секторе. Все остановились, а Начо Фернандес (Реал Мадрид) подбежал и пробил точно в угол. Несмотря на апелляции севильцев, арбитр засчитал взятие ворот.
Источник — Oll.tv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.