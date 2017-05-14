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37-й тур
Реал Мадрид
4:1
Севилья
14.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид — Севилья — 4:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Севилья»

  • 14.05.2017 23:27
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В поединке 37-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Севилья» крупную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Севилья
84' ГОЛ ! Гол забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
78' ГОЛ ! Гол забил Криштиану Роналду (Реал Мадрид).
49' ГОЛ ! Гол забил Штефан Йоветич (Севилья).
23' ГОЛ ! После удара Хамеса Рико в падении отбил мяч, но Криштиану Роналду (Реал Мадрид) из 45-го сектора точно пробил по пустым воротам.
10' ГОЛ ! Асенсио заработал штрафной в 43-м секторе. Все остановились, а Начо Фернандес (Реал Мадрид) подбежал и пробил точно в угол. Несмотря на апелляции севильцев, арбитр засчитал взятие ворот.
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Источник — Oll.tv

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