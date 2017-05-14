Залишається одна надія...і ця надія на те що вільямс і мерседес обєднались...і про це першими діз...

Давно в нашому чемпіонаті небуло таких матчів

Вы не правы. Львов должен быть представлен в Высшей лиге. Хотя бы для географического равноправия...

Оце так інтрига....

Давай Львов

Стидно. Колись бойова команда перетворилась в посміховисько. Нас уже возять усі кому не лінь - Зі...