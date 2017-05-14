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37-й тур
Алавес
3:1
Сельта
14.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Алавес — Сельта — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Алавес» — «Сельта»

  • 14.05.2017 19:55
  • 81 просмотров
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В поединке 37-го тура Примеры «Алавес» — «Сельта» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Алавес - Сельта
78' ГОЛ ! с пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
37' ГОЛ ! Гол забил Дейверсон (Алавес).
18' ГОЛ ! Гол забил Зухаир Феддаль (Алавес).
6' ГОЛ ! Гол забил Ману Гарсиа (Алавес).
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Источник — Oll.tv

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