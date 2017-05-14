В поединке 37-го тура Примеры «Алавес» — «Сельта» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Алавес - Сельта
|78'
|ГОЛ ! с пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
|37'
|ГОЛ ! Гол забил Дейверсон (Алавес).
|18'
|ГОЛ ! Гол забил Зухаир Феддаль (Алавес).
|6'
|ГОЛ ! Гол забил Ману Гарсиа (Алавес).
Источник — Oll.tv
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