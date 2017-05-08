В поединке 36-го тура Примеры «Леганес» — «Реал Бетис» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Леганес - Реал Бетис
|80'
|ГОЛ ! Гол забил Александер Шимановски (Леганес).
|65'
|ГОЛ ! Гол забил Габриэль (Леганес).
|15'
|ГОЛ ! Гол забил Набиль Эль Жар (Леганес).
|7'
|ГОЛ ! с пенальти забил Александер Шимановски (Леганес).
Источник — Oll.tv
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