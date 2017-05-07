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36-й тур
Валенсия
4:1
Осасуна
07.05.2017, FT

Валенсия — Осасуна — 4:1. Видеобзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Валенсия» — «Осасуна»

  • 07.05.2017 20:56
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В поединке 36-го тура Примеры «Валенсия» — «Осасуна» крупную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Валенсия - Осасуна
90' ГОЛ ! Гол забил Мигель Олавиде (Осасуна).
75' ГОЛ ! Гол забил Родриго Морено (Валенсия).
70' ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
45' ГОЛ ! Гол забил Езекиль Гарай (Валенсия).
22' ГОЛ ! Гол забил Езекиль Гарай (Валенсия).
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Источник — Oll.tv

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