В поединке 36-го тура Примеры «Валенсия» — «Осасуна» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Валенсия - Осасуна
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Мигель Олавиде (Осасуна).
|75'
|ГОЛ ! Гол забил Родриго Морено (Валенсия).
|70'
|ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
|45'
|ГОЛ ! Гол забил Езекиль Гарай (Валенсия).
|22'
|ГОЛ ! Гол забил Езекиль Гарай (Валенсия).
Источник — Oll.tv
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