В поединке 35-го тура Примеры «Реал Бетис» — «Алавес» крупную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Реал Бетис - Алавес
|94'
|ГОЛ ! Гол забил Александар Катаи (Алавес).
|58'
|ГОЛ ! Гол забил Кристиан Сантос (Алавес).
|54'
|ГОЛ ! Гол забил Рубен Собрино (Алавес).
|49'
|ГОЛ ! Гол забил Ненад Крстичич (Алавес).
|12'
|ГОЛ ! Гол забил Рубен Пардо (Реал Бетис).
Источник — Oll.tv
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