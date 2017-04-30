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35-й тур
Реал Бетис
1:4
Алавес
30.04.2017, FT

Реал Бетис — Алавес — 1:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Бетис» — «Алавес»

  • 30.04.2017 21:34
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В поединке 35-го тура Примеры «Реал Бетис» — «Алавес» крупную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Реал Бетис - Алавес
94' ГОЛ ! Гол забил Александар Катаи (Алавес).
58' ГОЛ ! Гол забил Кристиан Сантос (Алавес).
54' ГОЛ ! Гол забил Рубен Собрино (Алавес).
49' ГОЛ ! Гол забил Ненад Крстичич (Алавес).
12' ГОЛ ! Гол забил Рубен Пардо (Реал Бетис).
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Источник — Oll.tv

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