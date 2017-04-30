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35-й тур
Осасуна
2:2
Депортиво
30.04.2017, FT

Осасуна — Депортиво — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Осасуна» — «Депортиво»

  • 30.04.2017 16:58
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В поединке 35-го тура Примеры «Осасуна» — «Депортиво» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Осасуна - Депортиво
78' ГОЛ ! Гол забил Хуанфран Фуэртес (undefined).
70' ГОЛ ! Гол забил Гильерме дос Сантос (Депортиво).
18' ГОЛ ! Гол забил Гильерме дос Сантос (Депортиво).
4' ГОЛ ! Гол забил Хон Мондрагон (Осасуна).
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Источник — Oll.tv

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