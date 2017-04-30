В поединке 35-го тура Примеры «Осасуна» — «Депортиво» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Осасуна - Депортиво
|78'
|ГОЛ ! Гол забил Хуанфран Фуэртес (undefined).
|70'
|ГОЛ ! Гол забил Гильерме дос Сантос (Депортиво).
|18'
|ГОЛ ! Гол забил Гильерме дос Сантос (Депортиво).
|4'
|ГОЛ ! Гол забил Хон Мондрагон (Осасуна).
Источник — Oll.tv
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