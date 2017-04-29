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35-й тур
Эспаньол
0:3
Барселона
29.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Эспаньол — Барселона — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Эспаньол» — «Барселона»

  • 30.04.2017 00:58
  • 324 просмотров
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В поединке 35-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона» разгромную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Эспаньол - Барселона
87' ГОЛ ! После передачи в штрафную Эспаньола Карисоль промахнулся по мячу, а Луис Суарес (Барселона), пробегавший за спиной защитника по линии вратарской, обвел голкипера и из 36-го сектора точно пробил по пустым воротам.
76' ГОЛ ! Месси совершил проход по центру и отдал передачу вправо Ивану Ракитичу (Барселона), который из 35-го сектора несильным ударом в противоход голкиперу отправил мяч в дальний угол.
50' ГОЛ ! Грубо ошибся Хурадо, из центра поля отдававший передачу назад, в результате чего Луис Суарес (Барселона) вышел один на один с голкипером и из 35-го сектора точно пробил в ближний угол.
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Источник — Oll.tv

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