В поединке 35-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона» разгромную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Эспаньол - Барселона
|87'
|ГОЛ ! После передачи в штрафную Эспаньола Карисоль промахнулся по мячу, а Луис Суарес (Барселона), пробегавший за спиной защитника по линии вратарской, обвел голкипера и из 36-го сектора точно пробил по пустым воротам.
|76'
|ГОЛ ! Месси совершил проход по центру и отдал передачу вправо Ивану Ракитичу (Барселона), который из 35-го сектора несильным ударом в противоход голкиперу отправил мяч в дальний угол.
|50'
|ГОЛ ! Грубо ошибся Хурадо, из центра поля отдававший передачу назад, в результате чего Луис Суарес (Барселона) вышел один на один с голкипером и из 35-го сектора точно пробил в ближний угол.
Источник — Oll.tv
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