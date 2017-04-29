В поединке 35-го тура Примеры «Лас Пальмас» — «Атлетико Мадрид» разгромную победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Лас Пальмас - Атлетико Мадрид
|90'
|ГОЛ ! Гол забил Фернандо Торрес (Атлетико Мадрид).
|73'
|ГОЛ ! Гол забил Томас Тейе (Атлетико Мадрид).
|18'
|ГОЛ ! Гол забил Кевин Гамейро (Атлетико Мадрид).
|17'
|ГОЛ ! Гол забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
|2'
|ГОЛ ! Гол забил Кевин Гамейро (Атлетико Мадрид).
Источник — Oll.tv
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