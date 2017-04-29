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35-й тур
Лас Пальмас
0:5
Атлетико Мадрид
29.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Лас Пальмас — Атлетико Мадрид — 0:5. Вилеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Лас Пальмас» — «Атлетико Мадрид»

  • 29.04.2017 23:29
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В поединке 35-го тура Примеры «Лас Пальмас» — «Атлетико Мадрид» разгромную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Лас Пальмас - Атлетико Мадрид
90' ГОЛ ! Гол забил Фернандо Торрес (Атлетико Мадрид).
73' ГОЛ ! Гол забил Томас Тейе (Атлетико Мадрид).
18' ГОЛ ! Гол забил Кевин Гамейро (Атлетико Мадрид).
17' ГОЛ ! Гол забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
2' ГОЛ ! Гол забил Кевин Гамейро (Атлетико Мадрид).
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Источник — Oll.tv

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