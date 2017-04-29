Лас Пальмас

У Кличко эпичная рожа во время этого апперкота!!!

Прощальний бій в Україні і все...

Всё, пора на пенсию...

и все. жаль.

Все. Пенсия

Ну что эксперты Диванны... ь я писал что Кличко начистят морду!!!!!!!!! нужно в боксе разбира...

Нахер завязуй з боксом непозрся

мда...........

Кросавчег Джошик

Мда возраст дал свое!