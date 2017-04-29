В поединке 35-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Валенсия» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Валенсия
|86'
|ГОЛ ! Марсело (Реал Мадрид) сыграл на подборе перед штрафной Валенсии, сместился немного в центр и из 38-го сектора точно пробил в дальний угол.
|82'
|ГОЛ ! Даниэль Парехо (Валенсия) со штрафного из 25-го сектора закрутил мяч точно в ближнюю "девятку"! Навас кончиками пальцев зацепил мяч, но не сумел отбить.
|27'
|ГОЛ ! Карвахаль навесил с правого фланга и сыгравший на опережение Криштиану Роналду (Реал Мадрид) из 45-го сектора головой отправил мяч в ворота.
Источник — Oll.tv
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