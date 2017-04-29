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35-й тур
Реал Мадрид
2:1
Валенсия
29.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид — Валенсия — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Валенсия»

  • 29.04.2017 21:01
  • 361 просмотров
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В поединке 35-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Валенсия» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Валенсия
86' ГОЛ ! Марсело (Реал Мадрид) сыграл на подборе перед штрафной Валенсии, сместился немного в центр и из 38-го сектора точно пробил в дальний угол.
82' ГОЛ ! Даниэль Парехо (Валенсия) со штрафного из 25-го сектора закрутил мяч точно в ближнюю "девятку"! Навас кончиками пальцев зацепил мяч, но не сумел отбить.
27' ГОЛ ! Карвахаль навесил с правого фланга и сыгравший на опережение Криштиану Роналду (Реал Мадрид) из 45-го сектора головой отправил мяч в ворота.
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Источник — Oll.tv

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