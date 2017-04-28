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35-й тур
Вильярреал
3:1
Спортинг
28.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Вильярреал — Спортинг — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Вильярреал» — «Спортинг»

  • 29.04.2017 20:54
  • 61 просмотров
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В поединке 35-го тура Примеры «Вильярреал» — «Спортинг» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Вильярреал - Спортинг
73' ГОЛ ! Гол забил Дуглас дос Сантос (Спортинг).
60' ГОЛ ! Гол забил Седрик Бакамбу (Вильярреал).
47' ГОЛ ! Гол забил Седрик Бакамбу (Вильярреал).
33' ГОЛ ! Гол забил Роберто Сольдадо (Вильярреал).
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Источник — Oll.tv

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