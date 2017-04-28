В поединке 35-го тура Примеры «Вильярреал» — «Спортинг» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Вильярреал - Спортинг
|73'
|ГОЛ ! Гол забил Дуглас дос Сантос (Спортинг).
|60'
|ГОЛ ! Гол забил Седрик Бакамбу (Вильярреал).
|47'
|ГОЛ ! Гол забил Седрик Бакамбу (Вильярреал).
|33'
|ГОЛ ! Гол забил Роберто Сольдадо (Вильярреал).
Источник — Oll.tv
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