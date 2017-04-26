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34-й тур
Депортиво
2:6
Реал Мадрид
26.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Депортиво — Реал Мадрид — 2:6. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Депортиво» — «Реал Мадрид»

  • 27.04.2017 00:52
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В поединке 34-го тура Примеры «Депортиво» — «Реал Мадрид» разгромную победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Депортиво - Реал Мадрид
87' ГОЛ ! Каземиро (Реал Мадрид) принял мяч в 39-м секторе, подработал и нанес точный удар. Не лучшим образом сыграл Титонь, ведь мяч летел почти по центру.
84' ГОЛ ! Андоне с левого фланга навесил на голову Хоселу (Депортиво), который из 35-го сектора точно пробил в дальний угол.
77' ГОЛ ! Васкес справа вошел в штрафную Депортиво и сделал поперечную передачу на Иско (Реал Мадрид), который из 47-го сектора точно пробил в ближний угол.
66' ГОЛ ! Мората вышел один на один с Титонем, проскочил голкипера и от лицевой линии сделал передачу на линию вратарской Хамесу Родригесу (Реал Мадрид), который из 37-го сектора отправил мяч в сетку.
44' ГОЛ ! После передачи Иско Марсело слева ворвался в штрафную Депортиво и сделал прострел - защитник, выставивший ногу, не сумел толком выбить мяч и Лукас Васкес (Реал Мадрид) из 36-го сектора без сопротивления нанес точный удар.
35' ГОЛ ! После навеса с правого фланга Какута принял мяч в штрафной, но вместо удара получился прострел на ногу Флорину Андоне (Депортиво), который из 28-го сектора переправил мяч под перекладину.
14' ГОЛ ! Ковачич разогнал контратаку Реала и после прострела с правого фланга от Васкеса неприкрытый защитниками Хамес Родригес (Реал Мадрид) из 44-го сектора точно пробил под перекладину.
1' ГОЛ ! После разрезной передачи от Иско Альваро Мората (Реал Мадрид) справа ворвался в штрафную Депортиво и из 53-го сектора точно пробил в ближний угол.
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Источник — Oll.tv

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