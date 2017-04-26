В поединке 34-го тура Примеры «Валенсия» — «Реал Сосьедад» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Валенсия - Реал Сосьедад
|72'
|ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
|69'
|ГОЛ ! с пенальти забил Нани (Валенсия).
|65'
|ГОЛ ! Гол забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
|31'
|ГОЛ ! с пенальти забил Виллиан Жозе (Реал Сосьедад).
|2'
|ГОЛ ! Гол забил Диего Алвеш (undefined).
Источник — Oll.tv
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