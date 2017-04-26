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34-й тур
Валенсия
2:3
Реал Сосьедад
26.04.2017, FT

Валенсия — Реал Сосьедад — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Валенсия» — «Реал Сосьедад»

  • 27.04.2017 00:46
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В поединке 34-го тура Примеры «Валенсия» — «Реал Сосьедад» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Валенсия - Реал Сосьедад
72' ГОЛ ! Гол забил Симоне Дзадза (Валенсия).
69' ГОЛ ! с пенальти забил Нани (Валенсия).
65' ГОЛ ! Гол забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
31' ГОЛ ! с пенальти забил Виллиан Жозе (Реал Сосьедад).
2' ГОЛ ! Гол забил Диего Алвеш (undefined).
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Источник — Oll.tv

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