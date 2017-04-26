В поединке 34-го тура Примеры «Барселона» — «Осасуна» разгромную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Барселона - Осасуна
|87'
|ГОЛ ! Гол забил Пако Алькасер (Барселона).
|67'
|ГОЛ ! с пенальти забил Хавьер Маскерано (Барселона).
|65'
|ГОЛ ! Гол забил Пако Алькасер (Барселона).
|62'
|ГОЛ ! Гол забил Лионель Месси (Барселона).
|58'
|ГОЛ ! Гол забил Андре Гомеш (Барселона).
|48'
|ГОЛ ! Гол забил Роберто Торрес (Осасуна).
|31'
|ГОЛ ! Гол забил Андре Гомеш (Барселона).
|12'
|ГОЛ ! Гол забил Лионель Месси (Барселона).
Источник — Oll.tv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.