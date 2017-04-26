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34-й тур
Барселона
7:1
Осасуна
26.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона — Осасуна — 7:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Барселона» — «Осасуна»

  • 26.04.2017 23:34
  • 156 просмотров
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В поединке 34-го тура Примеры «Барселона» — «Осасуна» разгромную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Барселона - Осасуна
87' ГОЛ ! Гол забил Пако Алькасер (Барселона).
67' ГОЛ ! с пенальти забил Хавьер Маскерано (Барселона).
65' ГОЛ ! Гол забил Пако Алькасер (Барселона).
62' ГОЛ ! Гол забил Лионель Месси (Барселона).
58' ГОЛ ! Гол забил Андре Гомеш (Барселона).
48' ГОЛ ! Гол забил Роберто Торрес (Осасуна).
31' ГОЛ ! Гол забил Андре Гомеш (Барселона).
12' ГОЛ ! Гол забил Лионель Месси (Барселона).
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Источник — Oll.tv

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