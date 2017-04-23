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33-й тур
Реал Мадрид
2:3
Барселона
23.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид — Барселона — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Барселона»

  • 24.04.2017 06:55
  • 1888 просмотров
  • 2 комментария
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В поединке 33-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Барселона» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Барселона
92' ГОЛ ! Каталонцы убежали в контратаку и после передачи Альбы с левого фланга Лионель Месси (Барселона) из 35-го сектора положил мяч в левый от себя угол под самую штангу.
86' ГОЛ ! Марсело сделал прострел с левого фланга и набежавший Хамес Родригес (Реал Мадрид) из 37-го сектора точно пробил под перекладину.
77' Серхио Рамос (Реал Мадрид) получает красную карточку. Защитник Реала в грубом подкате сбил Месси и арбитр сразу удалил игрока.
73' ГОЛ ! Иван Ракитич (Барселона) в 43-м секторе на замахе обыграл оппонента и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.
33' ГОЛ ! После передачи от Ракитича Лионель Месси (Барселона) по центру ворвался в штрафную Реала, обыграл Рамоса и из 38-го сектора точно пробил мимо голкипера.
28' ГОЛ ! После заброса на линию вратарской от Марсело Рамос пробил в ближнюю штангу. Мяч отскочил к Каземиро (Реал Мадрид), который из 36-го сектора поразил пустые ворота.
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Источник — Oll.tv

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Комментарии
    sania_1985
      sania_1985, 24.04.2017 07:11
    -1
    Странно, какие предъявы могут быть у Рамоса после его поступка...
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    Valent
      Valent, 24.04.2017 07:11
    +1
    Барса отскочила в большинстве...
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