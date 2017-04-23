Реал Мадрид

Ванга с Нострадамусом в гробах переворачиваются.

АНАЛитик, где ты, напиши теперь про закат эпохи Реала

Скоро сгниет фундамент, а стен все еще нет!!

Українці котрі живуть в Канаді Україну на карті знайдуть з закритими очами....

какие то не компетентные журналисты на сайте

тут все ясно,какцапизм во всей красе--долгострой,воровство,рукож.опие=на выходе гавно

Да? А что, оно не заслуженное? Судебный произвол? Удаление по делу, кто Рамосу велел так в подкат...

мессі вставив дві плюхи рожевому передасту на його ж полі

На прошлой неделе практически все СМИ обошли молчанием 100 голов Роналду в Лиге Чемпионов. Достиж...