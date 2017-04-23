В поединке 33-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Барселона» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Барселона
|92'
|ГОЛ ! Каталонцы убежали в контратаку и после передачи Альбы с левого фланга Лионель Месси (Барселона) из 35-го сектора положил мяч в левый от себя угол под самую штангу.
|86'
|ГОЛ ! Марсело сделал прострел с левого фланга и набежавший Хамес Родригес (Реал Мадрид) из 37-го сектора точно пробил под перекладину.
|77'
|Серхио Рамос (Реал Мадрид) получает красную карточку. Защитник Реала в грубом подкате сбил Месси и арбитр сразу удалил игрока.
|73'
|ГОЛ ! Иван Ракитич (Барселона) в 43-м секторе на замахе обыграл оппонента и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.
|33'
|ГОЛ ! После передачи от Ракитича Лионель Месси (Барселона) по центру ворвался в штрафную Реала, обыграл Рамоса и из 38-го сектора точно пробил мимо голкипера.
|28'
|ГОЛ ! После заброса на линию вратарской от Марсело Рамос пробил в ближнюю штангу. Мяч отскочил к Каземиро (Реал Мадрид), который из 36-го сектора поразил пустые ворота.
Источник — Oll.tv
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