Таких физруков как ты и Ребров переигрывают все кому не лень

ну если уже модяры насжарят то грошнам цена

там взагалі казахів нема,в мадярів теж саме - більшість натуралізовані

Смотрю сейчас Казахстан -Австрия , сколько же там действительно настоящих Казахов? Тащат все &qu...

Как понять "на выезде" , мы ведь дома играем , как бы все нейтральны?