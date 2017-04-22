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33-й тур
Осасуна
2:2
Спортинг
22.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Осасуна — Спортинг — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Осасуна» — «Спортинг»

  • 22.04.2017 22:03
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В поединке 33-го тура Примеры «Осасуна» — «Спортинг» команды сыграли вничью:

Лучшие моменты матча Осасуна - Спортинг
81' ГОЛ ! Гол забил Карлос Кастро (Спортинг).
79' ГОЛ ! Гол забил Карлос Кастро (Спортинг).
72' ГОЛ ! Гол забил Кенан Кодро (Осасуна).
19' ГОЛ ! Гол забил Кенан Кодро (Осасуна).
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Источник — Oll.tv

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