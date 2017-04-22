В поединке 33-го тура Примеры «Осасуна» — «Спортинг» команды сыграли вничью:
Лучшие моменты матча Осасуна - Спортинг
|81'
|ГОЛ ! Гол забил Карлос Кастро (Спортинг).
|79'
|ГОЛ ! Гол забил Карлос Кастро (Спортинг).
|72'
|ГОЛ ! Гол забил Кенан Кодро (Осасуна).
|19'
|ГОЛ ! Гол забил Кенан Кодро (Осасуна).
Источник — Oll.tv
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