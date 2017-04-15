46' ГОЛ ! Виллиан сделал мягкий заброс в штрафную и Хавьер Прието (Реал Сосьедад) из 29-го сектора в касание точно пробил в ближний угол.

44' ГОЛ ! Быстрая атака каталонцев завершилась передачей Месси и точным ударом Пако Алькасера (Барселона) из 35-го сектора в дальний угол.

42' ГОЛ ! Мартинес слева под острым углом выскочил один на один с тер Штегеном и нанес мощный удар - мяч попал в Самюэля Юмтити в 37-м секторе и залетел в ворота.

37' ГОЛ ! После неудачных действий Сальдуа Суарес вывалился один на один с Рулли. Голкипер среагировал на удар уругвайца, но мяч отскочил к Лионелю Месси (Барселона), который из 45-го сектора забил уже в пустые ворота.