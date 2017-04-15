В поединке 32-го тура Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад» победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Барселона - Реал Сосьедад
|46'
|ГОЛ ! Виллиан сделал мягкий заброс в штрафную и Хавьер Прието (Реал Сосьедад) из 29-го сектора в касание точно пробил в ближний угол.
|44'
|ГОЛ ! Быстрая атака каталонцев завершилась передачей Месси и точным ударом Пако Алькасера (Барселона) из 35-го сектора в дальний угол.
|42'
|ГОЛ ! Мартинес слева под острым углом выскочил один на один с тер Штегеном и нанес мощный удар - мяч попал в Самюэля Юмтити в 37-м секторе и залетел в ворота.
|37'
|ГОЛ ! После неудачных действий Сальдуа Суарес вывалился один на один с Рулли. Голкипер среагировал на удар уругвайца, но мяч отскочил к Лионелю Месси (Барселона), который из 45-го сектора забил уже в пустые ворота.
|17'
|ГОЛ ! После передачи от Суареса Лионель Месси (Барселона) принял мяч и из 43-го сектора бильярдным ударом положил мяч в правый от себя нижний угол.
Источник — Oll.tv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.