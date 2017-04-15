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32-й тур
Барселона
3:2
Реал Сосьедад
15.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона — Реал Сосьедад — 3:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Барселона» — «Реал Сосьедад»

  • 16.04.2017 11:04
  • 391 просмотров
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В поединке 32-го тура Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад» победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Барселона - Реал Сосьедад
46' ГОЛ ! Виллиан сделал мягкий заброс в штрафную и Хавьер Прието (Реал Сосьедад) из 29-го сектора в касание точно пробил в ближний угол.
44' ГОЛ ! Быстрая атака каталонцев завершилась передачей Месси и точным ударом Пако Алькасера (Барселона) из 35-го сектора в дальний угол.
42' ГОЛ ! Мартинес слева под острым углом выскочил один на один с тер Штегеном и нанес мощный удар - мяч попал в Самюэля Юмтити в 37-м секторе и залетел в ворота.
37' ГОЛ ! После неудачных действий Сальдуа Суарес вывалился один на один с Рулли. Голкипер среагировал на удар уругвайца, но мяч отскочил к Лионелю Месси (Барселона), который из 45-го сектора забил уже в пустые ворота.
17' ГОЛ ! После передачи от Суареса Лионель Месси (Барселона) принял мяч и из 43-го сектора бильярдным ударом положил мяч в правый от себя нижний угол.
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Источник — Oll.tv

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