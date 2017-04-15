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32-й тур
Атлетико Мадрид
3:0
Осасуна
15.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико Мадрид — Осасуна — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Атлетико Мадрид» — «Осасуна»

  • 16.04.2017 00:00
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В поединке 32-го тура Примеры «Атлетико Мадрид» — «Осасуна» крупную победу одержали хозяева:

Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Осасуна
61' ГОЛ ! Гол забил Филипе Луис (Атлетико Мадрид).
47' ГОЛ ! Гол забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
30' ГОЛ ! Гол забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
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Источник — Oll.tv

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