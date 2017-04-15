В поединке 32-го тура Примеры «Атлетико Мадрид» — «Осасуна» крупную победу одержали хозяева:
Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Осасуна
|61'
|ГОЛ ! Гол забил Филипе Луис (Атлетико Мадрид).
|47'
|ГОЛ ! Гол забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
|30'
|ГОЛ ! Гол забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
Источник — Oll.tv
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