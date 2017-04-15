Мне одному кажется, что sport.ua тролит этим предложением в каждой новости про бой Кличко-Джошуа?...

Он бы ещё через неделю за билетом пришел )))

"Путин введи войска!" ещё долго будут клеймом позора на кротоферме.

Нет. Лучше бы они играли в Мариуполе и не прогуливались по Киеву. Это донецкая область, свои боле...

Не ну конечно, лучше что бы ещё Шахты не стало и в июле повесить золотые медали Динамо?