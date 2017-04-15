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32-й тур
Спортинг
2:3
Реал Мадрид
15.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Спортинг — Реал Мадрид — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Спортинг» — «Реал Мадрид»

  • 15.04.2017 19:57
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В поединке 32-го тура Примеры «Спортинг» — «Реал Мадрид» победу одержали гости:

Лучшие моменты матча Спортинг - Реал Мадрид
90' ГОЛ ! Гол из 34-го сектора забил Иско (Реал Мадрид). Дожал Реал соперника! Иско с линии штрафной низом пробил в ближний от голкипера угол.
59' ГОЛ ! Гол из 36-го сектора забил Альваро Мората (Реал Мадрид). И вновь быстро отыгрались гости! После отличного навеса Данило высоко выпрыгнувший Мората ударом головой отправил мяч в дальний от голкипера угол.
50' ГОЛ ! Гол из 38-го сектора забил Микель Весга (Спортинг). А вот Спортинг свой стандарт реализовал! Из глубины поля последовал длинный навес в штрафную Реала, где после скидки головой Бабена Весга, и также головой, по дуге послал мяч за шиворот Касильи!
16' ГОЛ ! Гол из 29-го сектора забил Иско (Реал Мадрид). Какой же красавец Иско! Получил он мяч на границе штрафной Спортинга, обыграл несколько соперников и классно пробил в дальнюю от голкипера девятку!
13' ГОЛ ! Гол из 36-го сектора забил Дуйе Чоп (Спортинг). Вот и неожиданность! Последовал простой заброс в штрафную Реала, после чего Чоп в касание пробил в ближний от Касильи угол.
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Источник — Oll.tv

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