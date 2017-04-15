В поединке 32-го тура Примеры «Спортинг» — «Реал Мадрид» победу одержали гости:
Лучшие моменты матча Спортинг - Реал Мадрид
|90'
|ГОЛ ! Гол из 34-го сектора забил Иско (Реал Мадрид). Дожал Реал соперника! Иско с линии штрафной низом пробил в ближний от голкипера угол.
|59'
|ГОЛ ! Гол из 36-го сектора забил Альваро Мората (Реал Мадрид). И вновь быстро отыгрались гости! После отличного навеса Данило высоко выпрыгнувший Мората ударом головой отправил мяч в дальний от голкипера угол.
|50'
|ГОЛ ! Гол из 38-го сектора забил Микель Весга (Спортинг). А вот Спортинг свой стандарт реализовал! Из глубины поля последовал длинный навес в штрафную Реала, где после скидки головой Бабена Весга, и также головой, по дуге послал мяч за шиворот Касильи!
|16'
|ГОЛ ! Гол из 29-го сектора забил Иско (Реал Мадрид). Какой же красавец Иско! Получил он мяч на границе штрафной Спортинга, обыграл несколько соперников и классно пробил в дальнюю от голкипера девятку!
|13'
|ГОЛ ! Гол из 36-го сектора забил Дуйе Чоп (Спортинг). Вот и неожиданность! Последовал простой заброс в штрафную Реала, после чего Чоп в касание пробил в ближний от Касильи угол.
Источник — Oll.tv
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